شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتحول للاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 9052 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق المؤشر لأسفل مخترقا مستوى الدعم السابق عند 9100 نقطة، مما يشير الى تحول المؤشر للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع انخفاض المؤشر لمستويات قد تصل الى 8600 ثم 8000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,002 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,102 نقطة