شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع الصناعي والقطاع الخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.9 مقابل ما قيمته 50.6 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص ااتساع إلى ما قيمته 50.4، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل ما قيمته 53.6 في أيار/مايو، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.3.

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