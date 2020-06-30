شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في اليابان خلال أيار/مايو يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر أيار/مايو والتي أوضحت ارتفاعاً إلى نسبة 2.9% مقابل 2.6% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.8%.

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