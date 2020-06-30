شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3710 ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف بعد مواجهة مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1.3612، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3612 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد ليصل إلى 1.3813.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد