شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 45٫60 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 44٫60 فلس، وفي ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.3 بينما مستوى المقاومة هو 45.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط