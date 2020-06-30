شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 53 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 55 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52 بينما مستوى المقاومة هو 53.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط