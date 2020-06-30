شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يتجاوز مقاومة قوية -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع والاغلاق عند مستوى 377 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته السابق عند 370 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 410 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 360 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 370 بينما مستوى المقاومة هو 385 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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