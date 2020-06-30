شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يواصل الانخفاض -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق عند مستوى 164 فلس امس الاثنين، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى ان السهم يواجه انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 150 فلس كمستوى أول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 163.0 بينما مستوى المقاومة هو 166.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط