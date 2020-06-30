شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 178 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 172 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 183 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175.0 بينما مستوى المقاومة هو 179.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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