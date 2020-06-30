شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يخسر مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 29٫30 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يواجه السهم حاليا مستوى المقاومة القوي عند 32 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.4 بينما مستوى المقاومة هو 30.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط