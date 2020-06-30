شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 3٫32 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 3٫60 ريال، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫65 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط