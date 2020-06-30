شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 2٫60 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 2٫617 ريال، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫48 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫67 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.57 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط