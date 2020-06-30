شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 7٫69 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 7٫30 ريال كمستوى أول ثم 6٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.83 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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