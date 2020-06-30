شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يسجل أعلى مستوى في سنة -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى1٫031 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى مستوى المقاومة التالي عند 1٫20 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫94 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1 وبين مستوى المقاومة هو 1.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد