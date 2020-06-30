شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع قليلاً لتجميع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكتسب المؤشر زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 7,407.09، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -5.21 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر. لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,407.09 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 7,073.95. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,407.09. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 121 عدد أسهم الشركات الخاسرة 58 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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