شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 0.02 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 15.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.74 ومستوى المقاومة 15.60.
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