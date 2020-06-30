شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد الخليج (8120) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ومصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.08% بما يعادل 0.68 نقطة، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 13.68، ليستهدف مستوى القماومة المهم 15.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.