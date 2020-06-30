شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت السعودية يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت السعودية (3030) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 55.86، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 79.90 إلى 41.00)، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.41% بما يعادل 2.30 نقطة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 55.86، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة التالي عند 60.45 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 58.40.
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