شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كهرباء السعودية (5110) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.44، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.44.