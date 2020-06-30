شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جاكو (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 13.02، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبعدما حاول السهم بتداولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.02، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.66 ومستوى المقاومة 14.08.