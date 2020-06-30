شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيان السعودية (2350) على عدم تغيير، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليبدأ السهم محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه البيعي، لهذا جاءت التداولات ضعيفة وفي مجال ضيق. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8.52، ليستهدف مستوى الدعم 7.48. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.71.

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