شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بحر العرب (7201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بارتفاعه الأخير بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 37.30، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 43.927.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.25 ومستوى المقاومة 40.00.