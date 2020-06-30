شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.51% بما يعادل 0.96 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون مستوى 21.96، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 19.64.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.82 ومستوى المقاومة 23.30.
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