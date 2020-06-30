شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 34 مليون دولار تراجعا بالواردات المصرية من التليفزيونات مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من التليفزيونات تراجعا كبيرا خلال شهر مارس الماضى وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت الواردات نحو 22 مليون و285 ألف دولار، مقابل 56 مليون دولار فى شهر مارس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 34 مليون دولار.

ويأتى هذا التراجع بالتزامن مع حالة الإغلاق شبة الكلى التى سادت عدد كبير من دول العالم، وخاصة الصين التى شهدت إغلاق عدد كبير من المصانع الكبرى خشية تفشى فيروس كورونا المستجد.

وسجل إجمالى الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر مارس نحو 359 مليونا و901 ألف دولار، مقابل 491 مليونا و697 ألف دولار فى شهر مارس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 131 مليونا و796 ألف دولار، وساهم تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة فى هذا التراجع، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، بالإضافة إلى واردات سيارات التى تراجعت إلى 169 مليون دولار، مقابل 186 مليون دولار.

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وشهدت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

أما بالنسبة لواردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، فقد سجلت تراجعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات منها مليار و16 مليون دولار، مقابل مليار و301 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 285 مليون و223 ألف دولار.