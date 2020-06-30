شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق على ارتفاع رغم أزمة سحب الإعلانات من عدة شركات عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من الأزمة التي تواجهها شركة التواصل الاجتماعي بسحب إعلانات من منصاتها من قبل شركات وعلامات تجارية عالمية.



وقررت شركات من بينها "كوكاكولا" و"يونيلفر" و"باتاجونيا" وغيرها سحب إعلاناتها ووقف الإنفاق على أي حملات لهذا العام على الأقل على منصات وخدمات شركة "فيسبوك".



ورأت هذه الشركات أن "فيسبوك" لا تبذل ما يكفي من الجهدلوقف أي حملات ومعلومات مضللة وخطاب للكراهية والعنف والعنصرية.

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هذا، وكان المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرغ" قد أكد على أن الشركة تغير سياساتها بشأن المحتوى لتنقيته مما يعكر صفو المستخدمين ومنع أي خطاب للكراهية والعنف.



وذكر "زوكربيرغ" أنه لا وجود للكراهية والعنف على منصات "فيسبوك" بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.



وعلى صعيد التعاملات، اررتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 220.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 220.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 207.1 دولار.