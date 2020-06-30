شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز بأكثر من 14% وسط تفاؤل حيال "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الإثنين وسط تفاؤل بين المستثمرين بشأن عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق قريبا للمرة الأولى منذ مارس/آذار عام 2019.



وأكدت "بوينج" أنها تلقت موافقة الوكالة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة من أجل تحليق تجريبي لثلاثة أيام بهذه الطائرة من الطراز "737 ماكس".



ويرى مراقبون أن هذا الترخيص يعد خطوة أولى نحو إقرار الوكالة الفيدرالية للصلاحيات الفنية لعودة تحليق طائرات "737 ماكس".

Advertisements



وكانت "737 ماكس" قد توقف عن التحليق منذ أكثر من عام عقب سقوط طائرة إثيوبية بعد أقل من ستة أشهر من سقوط أخرى إندونيسية لظهور عيوب فنية في هذا الطراز.



وعلى أثر الحادثين الذين أسفرا عن مصرع 346 شخصا، أوقفت شركات الطيران العالمية استخدام هذا الطراز إإلى حين التأكد من سلامته الفنية.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 14.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 194.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 194.5 دولار وأقل سعر عند 176.2 دولار.