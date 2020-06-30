شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق على ارتفاع بنحو 600 نقطة بدعم من القطاع الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين وسط انتعاش القطاعين الصناعي والطاقة وتجاهل من المستثمرين لارتفاع إصابات فيروس كورونا.



وأكدت جامعة "جون هوبكينز" على أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" تجاوز عشرة ملايين حالة بينما توفي أكثر من نصف مليون شخص.



واظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا بنسبة 44.3% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.1% مغلقا عند 39.70 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.7 دولار وأقل سعر عند 37.5 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.7% وأغلق عند 41.71 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 40.04 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2.3% (ما يعادل 580 نقطة) إلى 25596 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25601 نقطة وأقل مستوى عند 25096 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 9874 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9877 نقطة وأقل مستوى عند 9663 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 3053 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3053 نقطة وأقل مستوى عند 2999 نقطة.