شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عقود الذرة بفعل عوامل فنية ورغم التوقعات بوفرة الحصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من المخاوف بشأن الطلب العالمي في ظل أزمة فيروس "كورونا" فضلا عن التوقعات الإيجابية المرتبطة بوفرة المحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة في موسم الحصاد الحالي.



وتلقت عقود الذرة مشتريات فنية من المستثمرين الأمر الذي دفع السلعة الزراعية لتحقيق مكاسب في ظل ضغوط الدولار.



وتعتزم وزارة الزراعة الأمريكية الثلاثاء إصدار تقريرها ربع السنوي بشأن موسم الحصاد والمحاصيل الزراعية ومدى جودتها والتكهنات بشأنها.

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وتشير التوقعات إلى أن الوزارة سوف تتحدث عن وفرة كبيرة في المحاصيل الزراعية لا سيما الذرة والصويا بفعل التساقط الغزير للأمطار في مناطق الغرب والوسط بالولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.7% إلى 3.26 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 3.26 دولار وأقل سعر عند 3.16 دولار.