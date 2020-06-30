3.7 مليار درهم التسهيلات المقدمة من البنوك لتجارة الجملة خلال ثلاثة أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات تسهيلات مالية بقيمة 3.7 مليار درهم لقطاع تجارة الجملة خلال الربع الأول من عام 2020 بنمو نسبته 3.7%، مقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، حسبما أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وفي ظل الزيادة التي شهدها حجم التسهيلات المالية للقطاع، فقد ساهم ذلك في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة له إلى مستوى 108.5 مليار درهم تقريباً، في نهاية شهر مارس/ آذار من العام الجاري.

ويعد قطاع تجارة الجملة من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، ودعم استراتيجية التنويع في دولة الإمارات، إضافة إلى كونه مساهماً رئيسياً في تشغيل عشرات الأنشطة التجارية الأخرى.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغت قيمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في دولة الإمارات 186.5 مليار درهم تقريباً، بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع 184.3 مليار درهم في العام 2018.

وبلغت مساهمة القطاع نحو 17.8% من إجمالي إنتاج الأنشطة غير النفطية في الإمارات مع نهاية عام 2019، حسب الإحصاءات نفسها.

وانطلاقاً من أهمية القطاع في النشاط الاقتصادي للدولة فقد حرصت الحكومة خلال السنوات الماضية على دعمه وتعزيز جاذبية البيئة التشريعية التي تنظم عمل تجارة الجملة والتجزئة لجذب المزيد من الاستثمارات. (وام)