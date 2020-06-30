«اتصالات» تجدّد شراكتها مع الفجيرة لتنمية المناطق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «اتصالات» عن تجديد اتفاقية الرعاية والشراكة مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وقطاع الاتصالات في الدولة.

قال سعيد الرقباني نائب رئيس مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق: هناك أولويات مهمة تحرص حكومة الفجيرة على تنفيذها في الإمارة منها: تطوير المناطق عبر تلبية كافة احتياجات المواطنين، وضمان رفاهية واستقرار العائلات من المواطنين والمقيمين، وتحسين مستوى معيشتهم بشكلٍ عام.

وقال عبد العزيز تريم، مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية: تلتزم «اتصالات» بدعم تجارب العملاء؛ من خلال تزويد المواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة بالخدمات ذات المستوى المتقدم، والحلول الرقمية المبتكرة بما يتماشى مع استراتيجية «اتصالات» الهادفة إلى قيادة المستقبل الرقمي؛ لتمكين المجتمعات.