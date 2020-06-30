شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» تجدّد شراكتها مع الفجيرة لتنمية المناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «اتصالات» عن تجديد اتفاقية الرعاية والشراكة مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وقطاع الاتصالات في الدولة.
قال سعيد الرقباني نائب رئيس مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق: هناك أولويات مهمة تحرص حكومة الفجيرة على تنفيذها في الإمارة منها: تطوير المناطق عبر تلبية كافة احتياجات المواطنين، وضمان رفاهية واستقرار العائلات من المواطنين والمقيمين، وتحسين مستوى معيشتهم بشكلٍ عام.
وقال عبد العزيز تريم، مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية: تلتزم «اتصالات» بدعم تجارب العملاء؛ من خلال تزويد المواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة بالخدمات ذات المستوى المتقدم، والحلول الرقمية المبتكرة بما يتماشى مع استراتيجية «اتصالات» الهادفة إلى قيادة المستقبل الرقمي؛ لتمكين المجتمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر «اتصالات» تجدّد شراكتها مع الفجيرة لتنمية المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.