«مالية عجمان» و«الأنصاري للصرافة» توقعان اتفاقية لتحصيل الرسوم الحكومية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



تعزيراً لمنهجية عملها الهادفة إلى الارتقاء بخدماتها وإسعاد متعامليها، أبرمت «دائرة المالية» في عجمان، اتفاقية شراكة مع شركة «الأنصاري للصرافة» لتفعيل دفع رسوم خدمات الدوائر الحكومية المرتبطة ببوابة عجمان للدفع الذكي، وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية الخاصة بالبوابة، من خلال فروع شركة الأنصاري للصرافة.

وتسعى دائرة المالية من خلال هذه الاتفاقية، إلى توفير حلول متعددة لتلبية تطلعات كافة المتعاملين في إمارة عجمان، والتيسير عليهم لتمكينهم من القيام بالعديد من المعاملات، مثل دفع رسوم الخدمات الحكومية وغرامات المخالفات، وضريبة القيمة المضافة.وبموجب هذا الاتفاق ستتولى «الأنصاري للصرافة» تفعيل عمليات الدفع، وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي في جميع فروعها المنتشرة في الدولة.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أنه بناء على توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، تسعى الدائرة إلى تطبيق أفضل أنظمة وطرق التحصيل للتيسير على المتعاملين، من خلال إيجاد حلول مختلفة لتمكينهم من سداد الرسوم المستحقة عليهم.

وأضاف أن دائرة المالية تقوم وبشكل مستمر، بإطلاق عدد من الخدمات والمبادرات تسهم في تسهيل الإجراءات على متعاملي الجهات الحكومية، مبيناً أن الاتفاقية مع «الأنصاري للصرافة»، تعد واحدة من الحلول التي سعت الدائرة إلى تبنيها، من أجل التسهيل على المتعاملين.