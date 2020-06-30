تدقيق روتيني كان يكفي لكشف الاحتيال في «واير كارد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على خلفية فضيحة أكبر احتيال محاسبي في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن «إرنست أند يونج» (EY) المسؤولة عن الملف المالي لشركة المدفوعات الألمانية «واير كارد»، فشلت على مدى ثلاث سنوات في طلب كشوفات حساب مهمة من بنك سنغافورة، حيث تدعي «واير كارد» حيازتها لنحو مليار يورو نقداً، وأن إجراء التدقيق الروتيني هذا كان من الممكن أن يكشف عن عملية الاحتيال الحاصلة.

وقد نوه جيمس فريس، الرئيس التنفيذي الجديد ل «واير كارد»، بأن التدقيقات الحسابية الأساسية كانت ستكون كافية لكشف الفضيحة. وبأنه لا يفهم كيف يمكن لاحتيال كهذا أن يظل مخفياً لفترة طويلة.

وأعلنت «واير كارد» يوم السبت أن أنشطتها التجارية ستستمر على الرغم من الإفلاس وأن بنك «واير كارد»، الذي يحمل معظم تراخيص المجموعة لمعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان، ليس جزءاً من إجراءات الإعسار. ومع ذلك، فقد علقت دفع رواتب شهر يونيو لموظفيها في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وبعض الدول الأخرى.

وكانت جمعية حماية المستثمرين الأوروبية بقيادة الوكالة المالية الألمانية، قد دعت يوم الجمعة إلى «تحقيق شامل» في عمل مدققي حسابات الشركة الألمانية. معتبرين أداء «إرنست أند يونج» غير مقبول، وبأن الجمعية ستطلب تعويضاً عن الأضرار الكبيرة التي تسببت بها شركة تدقيق الحسابات.

وردت «إرنست أند يونج»: لقد أثبتنا أن هناك جهات خارجية تعمل بشكل متعمد وفق عملية احتيال معقدة ومتطورة تهدف لخداع فريق التدقيق لدينا في ألمانيا، وزودتنا بوثائق مزورة لحسابات «واير كارد» لعام 2019.