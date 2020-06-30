ندوات تكنولوجيا مالية افتراضيـة فـي دبـي والهنـد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ندوة افتراضية تحت عنوان «المدفوعات والتحويلات: الاتجاهات والفرص في الهند ودبي»، والتي تعد جزءاً من سلسلة ندوات أطلقتها غرفة دبي بهدف تعزيز التواصل بين الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الهند ودولة الإمارات. تم تنظيم الندوة من قبل المكتب التمثيلي للغرفة في الهند و«دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وشركة «تي هب» حاضنة الأعمال الناشئة التي تتخذ من الهند مقراً لها.

واستقطبت الندوة الافتراضية أكثر من 200 مشارك من دبي والهند من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، والشركات ذات الأداء المتطور في مجال التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى حاضنات الأعمال. وأكد المشاركون خلال الجلسة أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً مفضلاً لرواد الأعمال في الهند الراغبين في الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية لما توفره لهم من فرص تجارية واسعة ومزايا تنافسية.

وتم خلال الندوة دعوة المشاركين للانضمام إلى جولة دبي التكنولوجية الأولى، التي ستستضيفها غرفة دبي في سبتمبر. وتهدف هذه البعثة التجارية الافتراضية إلى تعريف رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا من الهند بالاقتصاد وطبيعة ممارسة الأعمال في دبي.

وحضر الندوة أيضاً كل من جون سانتيلان، مؤسس ديناري كاش، وسورب جين، نائب رئيس شركة «بايتم»، وفيشال كانفاتي، رئيس التسويق والابتكار، في المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند «إن بي سي آي»، حيث قدم كل منهم وجهة نظره حول اتجاهات التكنولوجيا المالية في الهند ودبي، والمشهد المتطور للمدفوعات والتحويلات في كلا السوقين، التي يمكن لأصحاب المصلحة في النظام البيئي التكنولوجي الاستفادة منها.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن سلسلة الندوات الافتراضية تشكل منصة مثالية للشركات الناشئة والشركات التي تتخذ من الإمارات والهند مقراً لها للتواصل واستكشاف فرص تجارية جديدة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسلط خان الضوء على دور مكتب غرفة دبي في مومباي في تحديد فرص العمل في السوق الهندية.