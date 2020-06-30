«أدنــوك»: صيانـــة دوريـــة لحقــل «بـــاب» تسـتغرق 4 أســابيــع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قوله: إن الشركة تعتزم إغلاق حقلها البري النفطي «باب»؛ لإجراء أعمال صيانة مقررة سلفاً في نهاية يونيو /حزيران. أوضح المتحدث: إن صيانة الحقل، الذي ينتج أكثر من 370 ألف برميل من خام مربان يومياً، من المتوقع أن تستغرق نحو أربعة أسابيع.

وقال: إن الحقل سيظل متوقفاً على مدار فترة أعمال الصيانة. إلى ذلك، قال مصدر مطلع ل(رويترز) إنه تماشياً مع اتفاق «أوبك بلس» لخفض إمدادات النفط، قررت «أدنوك» تخفيض مخصصات الخام لعملائها لشهر أغسطس/ آب. وقال المصدر: إن المخصصات لكل أصناف الخام، مربان وزاكوم العلوي وداس وأم اللولو، ستخفض بنسبة 5% لكل منها.