«كوفيد-19» يضاعف معدلات استخدام الألعـاب الإلكـترونية في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



شهدت فترة الإجراءات الاحترازية والإغلاق الجزئي التي تسبب فيها وباء كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً في قطاع ألعاب الفيديو باللغة العربية، حيث وصلت نسبة نمو جلسات بث الألعاب باللغة العربية على منصة «تويتش» إلى أكثر من الضعف خلال شهري مارس وإبريل.

وسجل الموقع الذي يتيح لمستخدميه إمكانية بث جلسات الألعاب الخاصة بشكل مباشر إلى المتابعين في جميع أنحاء العالم، ما يصل إلى أكثر من 62 ألف جلسة بث نشطة في ظل التزام دول المنطقة بإجراءات التباعد الاجتماعي الاحترازية التي أدّت إلى قضاء مستخدمي ألعاب الفيديو مزيداً من الوقت في منازلهم.

خلال شهر مارس، ارتفعت جلسات البث باللغة العربية على موقع «تويتش» بنسبة سنوية قدرها 95.3%، وبنسبة 36.9% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد شهر إبريل من هذا العام ارتفاعاً قدره 109.9%.

وتشير هذه الأرقام إلى تنامي الاهتمام بقطاع ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، خاصة وأن العديد من أبرز اللاعبين هم من السعودية والإمارات والبحرين.



قنوات البث



شملت أبرز قنوات البث في شهر إبريل قناة«ixxYjYxxi»في السعودية التي سجلت إجمالي فاق 210 آلاف مشاهدة خلال 44 ساعة بث في هذا الشهر، إضافة إلى قناة «RakanooLive»التي سجلت أكثر من 561 ألف ساعة مشاهدة.

ووفقاً لتقرير أعدّته شركة «Cheesecake Digital» شهد موقع «يوتيوب»الذي يعد من منصات البث البارزة في المنطقة، ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاهدات، من مليون ساعة مشاهدة في شهر فبراير إلى ثلاثة ملايين ساعة مشاهدة في مارس. وتُعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى لاعب بحريني سجل 911 ألف ساعة مشاهدة عبر بث لعبة «ماينكرافت».

وفي شهر مارس، قامت البحرين ببث أول فعالية افتراضية على الإطلاق لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا ون على هذه المنصة، حيث استقطبت بعض أشهر سائقي الفورمولا واحد، بما في ذلك ستوفيل فاندورن، واستيبان جوتيريز، ولاندو نوريس، إضافة إلى مشاهير مثل النجم السابق في فرقة «ون دايركشن» الموسيقية ليام باين.

وتحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر مجتمع ألعاب نشط في العالم بنسبة نمو سنوية تصل إلى 25%، ما يشكل أسرع مجتمع ألعاب إلكتروني نمواً في العالم.