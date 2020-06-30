البنوك.. لماذا تُستثنى من إعلان مكافآت التنفيذيين؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتساءل مستثمرون في إطار الشفافية والحوكمة: «لماذا لا يتم الإعلان عن تقارير الحوكمة سنوياً للبنوك، كونها شركات مساهمة عامة مدرجة في البورصة أسوة بكل الشركات من القطاعات المختلفة؟» وإذا كانت الإمارات تتصدر إقليمياً في اعتماد أفضل الممارسات في حوكمة الشركات والشفافية، فمن الأولى أن يكون القطاع المصرفي في الطليعة، خصوصاً مع السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة.

البنوك تعرف كل شيء عن المستهلكين والعملاء بمن فيهم المستثمرون، وهذا حق لها، وكذلك من حق المستثمرين، لا بل وكل فرد أو مؤسسة أن يعرفوا عن هذه البنوك أكثر مما هو معلن من ميزانيات الربح والخسائر.

من شأن الشفافية أن ترفع منسوب الثقة في أسواقنا، وذلك في صالح الجميع وخصوصاً البنوك نفسها.

«المصرف المركزي» الذي يعنى بالرقابة على البنوك مطالب بإشراك المساهمين بتفاصيل رواتب ومكافآت المسؤولين التنفيذيين على غرار أسواق العالم.