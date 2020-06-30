الإمارات تصدّر تجربة «الابتكار الرقمي» إلى العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» اتفاقية تنص على إنشاء مركز الابتكار الرقمي العالمي «I-CoDI»، الذي يهدف إلى مساعدة أعضاء الاتحاد والقطاعات والأطراف المعنية على تطبيق ثقافة الابتكار ودمجها ضمن أعمالهم وأنشطتهم، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصميم المركز ومقره جنيف نهاية 2020.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة: «تعكس هذه التجربة نجاح سياسات الابتكار والإبداع التي انتهجتها دولة الإمارات، والتي نتج عنها مئات المشاريع والمبادرات التي تشكل قصص نجاح إماراتية ساهمت في وصول دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة، فالإمارات لم تعد دولة تستورد الأفكار، بل باتت ومنذ أعوام مضت دولة مصدرة للإبداع، وصانعة للنجاح في مختلف القطاعات.»

ويعتمد مركز الابتكار الرقمي العالمي على مبادرة مركز الإبداع الرقمي التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2013 في إطار سعيها إلى التحول نحو حكومة ذكية، وتعزيز المسيرة الرقمية لكل من مواطني وحكومة دولة الإمارات.

وأكد المهندس محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج بالهيئة أهمية هذه المبادرة مؤكداً أن رغبة الاتحاد الدولي للاتصالات في نقل تجربة مركز الإبداع الرقمي تدل على تفرد هذا المركز وأهميته في خدمة أهداف المجتمعات العالمية في التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وقالت دورين بوجدان-مارتن مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي: «نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات لإنشاء مركز الابتكار الرقمي العالمي والمساهمة في تطوير استراتيجيات الابتكار لتسريع التحول الرقمي وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030».