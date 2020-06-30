سلسلة حوارات افتراضية للقمة العالمية للتصنيع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع؛ المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بسلسلة من الحوارات الافتراضية تحت عنوان: «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية»؛ وذلك تمهيداً لانعقاد المؤتمر الافتراضي للدورة الثالثة من القمة خلال يومي 4 و5 سبتمبر/‏أيلول المقبل.

وتأتي سلسلة الحوارات الافتراضية؛ لتوفر حلاً مبتكراً، يضمن انعقاد القمة في بيئة آمنة وملائمة لعقد الحوارات؛ الهادفة إلى إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي ما بعد أزمة «كورونا» التي خيمت على العالم أجمع، لتصبح تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أملاً بعصر جديد من النمو.

وتمكنت «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» منذ انطلاقتها في توجيه تركيز العالم إلى كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كأداة لاسترجاع النشاطات الاقتصادية، واستدامة التواصل، وإعادة صياغة سلاسل التوريد؛ للتغلب على التحديات الناتجة عن الأزمات.

وتتضمن سلسلة الحوارات الافتراضية للقمة أكثر من 8 جلسات افتراضية تستمر لشهرين متواصلين بواقع جلسة أسبوعياً يشارك فيها خبراء رفيعو المستوى وكبار قادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، والذين يناقشون مستقبل القطاع الصناعي وتأثير الأزمات غير المتوقعة على سلاسل القيمة العالمية، وتسليط الضوء على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في استرجاع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العالمية في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وتتطرق الحوارات الافتراضية إلى أهمية القدرات المحلية في الإنتاج والتطوير، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتنويع سلاسل القيمة العالمية، وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات.

وكيفية المحافظة على صحة وسلامة القوى العاملة في أوقات الأزمات العالمية، والقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني مع الاستخدام المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل المباشر عبر شبكة الإنترنت وتسخير الذكاء الاصطناعي؛ لدعم عملية اتخاذ القرارات واستخدام الروبوتات في المصانع؛ لحماية القوى العاملة من التعرض للمخاطر الصحية ودمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء مع البيانات الضخمة؛ لمراقبة الوباء ومعرفة أماكن انتشاره.

تنطلق أولى سلسلة الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع اليوم بجلسة تحمل عنوان: «العولمة المحلية: تعزيز الإنتاج وبناء القدرات الصناعية المحلية من أجل البقاء والنجاح» فيما تناقش حوارات الثلاثاء 7 يوليو/‏تموز ابتكارات القطاع الصناعي وتواصل الحوارات الافتراضية للقمة أيام 14 يوليو و21 يوليو و28 يوليو و11 أغسطس و18 أغسطس.

(وام)