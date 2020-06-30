«إمباور»: 3.2 مليار درهم وفورات في الطاقة الكهربائية

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سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) وفورات في الطاقة الكهربائية بلغت 3.2 مليار درهم، بسبب استخدامها لأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي تساعد على الحفاظ على الطاقة والموارد.

وأطلقت إمباور، حملتها الصيفية لترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق تحت شعار «اضبط المكيف على 24 درجة ووفر»، في إطار جهودها لرفع الوعي بأهمية تبني ممارسات الاستدامة وضمان تقديم خدمة تبريد المناطق ضمن مواصفات صديقة للبيئة، وتستمر الحملة حتى نهاية فصل الصيف.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحملة تستهدف كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية التي تغطيها خدمات «إمباور»، والذين يزيد عددهم على 120 ألف متعامل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل«إمباور»: «إن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة، يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة»، مشيراً إلى سعي «إمباور» الدائم إلى المساهمة في خفض استهلاك الطاقة، وصولاً إلى تحقيق حلول الاستدامة نحو الاقتصاد الأخضر».