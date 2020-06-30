رهن أرض بـ 520 مليون درهم في القصيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، أكثر من 1.49 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس الاثنين، تسجيل 108 مبايعات بقيمة 360.43 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 259.23 مليون درهم، و89 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101.2 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة ..

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وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.07 مليار درهم، منها 42 رهن أراض بقيمة 1.05 مليار درهم، و34 رهن فلل وشقق بقيمة 20.5 مليون درهم، وكان أهمها رهن أرض في منطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 520 مليون درهم.أما الهِبات فقد شهدت تسجيل 18 هِبة بقيمة 62.94 مليون درهم كان أهمها في منطقة الصفا الأولى بقيمة 38 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.