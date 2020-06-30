شكرا لقرائتكم خبر عن جميع الأصول عرضة للمخاطر.. حتى النقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من يملك النقد لا يمكن وصفه بأنه لا يفعل شيئاً، فمجرد حيازة النقد هي بحد ذاتها فعل استثماري. في هذه الحالة تتركز أصول المستثمر في أحد الأوعية الاستثمارية من النقد وأشباه النقد وهذه أيضاً تتعرض لمخاطر.

يعيش المستثمرون بشتى فئاتهم مرحلة حرجة لا يبدو أن نهايتها قريبة. ولا شك أن تفكير الكثير منهم منصبّ على طريقة مجدية لتخفيف كمّ المخاطر المحدق بمحافظهم الاستثمارية، حتى إن بعضهم بدأ التخلص من الأسهم وشراء النقد. هذا المسار يبدو منطقياً في اللحظة الراهنة لكن ماذا عن المستقبل؟.

لنفترض أن مستثمراً حاذقاً باع كل ما لديه من الأسهم كي يريح باله من تقلبات الأسواق. لكن كميات النقد التي كدسها سوف تضطره للرد على أسئلة جديدة منها ما هي الخطوة التالية، وماذا سأفعل بكل هذه النقود؟ ثم لماذا يتحتم عليّ أن أفعل أي شيء؟.

والحقيقة أن من يملك النقد لا يمكن وصفه بأنه لا يفعل شيئاً، فمجرد حيازة النقد هي بحد ذاتها فعل استثماري. في هذه الحالة تتركز أصول المستثمر في أحد الأوعية الاستثمارية من النقد وأشباه النقد (شهادات إيداع، أو سندات خزانة، أو أي خيار)، وهذه أيضاً تتعرض لمخاطر خاصة بها.

وفي حين أن الاحتفاظ بالنقد أو الانتقال إليه قد يكون منطقياً ويساعد على تجنب تقلبات سوق الأسهم على المدى القريب، لكنه خيار غير حكيم على المدى الطويل. فالنقد لا يحقق عائدات ولا ينمو من حيث القيمة، لذلك يؤدي التضخم إلى تآكل قدرته الشرائية بمرور الوقت.

ومن النماذج التي أعرفها جيداً، رجل ورث عن والدته مليون دولار عام 2000 أودعها في حساب مصرفي فوراً ولا تزال هناك.

عندما ضربت الأزمة المالية عام 2008 وانخفضت الأسواق بنسبة 40٪، شعر بالرضا عن نفسه لأنه تجنب هذا الانهيار. لكن المبلغ فقد 33% من قيمته حتى الآن بحساب معدلات التضخم. وفي الوقت نفسه، فإن الآخرين الذين حافظوا على استثماراتهم في الأسهم بعد الركود العظيم حققوا نتائج جيدة. ولو كان هذا الرجل يمتلك محفظة أسهم، وباعها وحوّلها إلى سيولة نقدية مع العائدات، لكانت النتائج هي نفسها.

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فهل النقد في الواقع أصل خالٍ من المخاطر؟

الجواب لا. وليس هناك في عالم الاستثمار خاصة طويل الأجل، أصل بلا مخاطر. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار، لا يمكن تصور عالم خالٍ من المخاطر، ولا أصول بلا مخاطر حتى الأصول النقدية.

هناك استثمارات بدرجات مخاطر متنوعة. إن التحدي الذي يواجه المستثمرين، وخاصة بالنسبة للمتقاعدين وشبه المتقاعدين، ليس محاولة تجنب المخاطر - لأن ذلك غير ممكن - ولكن التحدي أن يكون لديك نهج متوازن بشكل معقول لجميع المخاطر التي تواجهها. ويجب أن يكون معلوماً لدى المستثمرين أن الهروب من مخاطر محددة لا يعني بالضرورة مهارة في اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة.

ولا شك أن الاعتقاد بأن تجنب المخاطر أياً كانت ظروف السوق والتنقل بين مختلف أصناف الأصول هرباً من المواجهة يمثل استراتيجية ذكية، هو اعتقاد لا يُجدي في تحقيق عائد مجزٍ على الاستثمار.

وهناك من يتمترس وراء الحذر، بانتظار وضوح الصورة في الأسواق أو تبدل الحال إلى حال أفضل من وجهة نظرهم. وهذا لن يجدي أيضاً لأن حركة السوق عصيّة على التنبؤ في غالب الأحيان. وكثيراً ما يتعرض المراهنون على مكاسب سريعة جراء عمليات البيع الخاطفة، لخسائر لا تكون في حسبانهم، نتيجة ارتداد قيمة الأصول التي تخلصوا منها بناء على توقعاتهم الخاطئة.

وأخيراً، إذا كنت تعتقد أن الأصول التي بحوزتك جيدة في هذه الظروف غير المستقرة، فحافظ على حيازاتك. وإذا كنت تعتقد أنها غير جيدة فحاول استبدالها بما هو أفضل، دون أن تخدع نفسك بأن هناك أصلاً «أكثر أماناً» من غيره. فتقلبات السوق هي التي ترفع من شأن أصول معينة وتحط من شأن أصول أخرى.

* «سي إن بي سي»