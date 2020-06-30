شكرا لقرائتكم خبر عن 48.74 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مجموعة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أرباحاً صافية عائدة لحاملي الأسهم بنحو 48.74 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 53.69% مقارنة بنحو 31.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

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