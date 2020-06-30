النفط يواصل الخسائر مع انحسار آمال الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي في تداولات بداية الأسبوع مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود. وكان خام برنت منخفضاً 81 سنتاً بما يعادل 2% إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 75 سنتاً أو اثنين في المئة أيضاً ليسجل 37.74 دولار.

إلى ذلك تتجه حصة خام الشرق الأوسط من واردات كوريا الجنوبية لتسجيل أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة عقود في الأشهر الستة الأولى من العام، بسبب تخفيضات أعمق من منتجي نفط المنطقة وسط تفشي فيروس كورونا. ووفقاً لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات شركة النفط الوطنية الكورية وبيانات تتبع حركة الشحن من رفينيتيف أيكون، من المتوقع أن تشكل خامات الشرق الأوسط 67% من إجمالي واردات البلاد من الخام بين يناير/‏ كانون الثاني ويونيو/‏ حزيران، أي 1.91 مليون برميل يومياً. يقل ذلك عن 72.8% في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي وستكون النسبة الأقل للنصف الأول من العام منذ 1988، حين بلغت الإمدادات من خامات الشرق الأوسط 62.1% من الإجمالي.(وكالات)