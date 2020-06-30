شكرا لقرائتكم خبر عن 2.27 مليون أرباح «وطنية» الفصلية و52.4 مليـون الخسائـر المتراكمـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» أرباحاً صافية 2.27 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب 3.93 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الشركة عن سبل معالجة خسائرها المتراكمة التي بلغت 52.4 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 34.9% من رأس المال.

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