شكرا لقرائتكم خبر عن عين «سوميتومو ميتسوي» الياباني على أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «رويترز» أن شركة «إس.إم.بي.سي» للأوراق المالية، الوسيط في مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية (SMFG)، تخطط لإنشاء مكتب لها في أبوظبي، في سعيها للاستفادة من سوق الديون البالغة قيمتها 80 مليار دولار في الشرق الأوسط. في حين أن هناك شركات وساطة يابانية أخرى تعمل في دبي. وقال الرئيس التنفيذي ل «إس.إم.بي.سي» يويتشيرو كوندو: نهدف إلى فتح موقع عمل في أبوظبي.

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