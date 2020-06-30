«فاينانشال تايمز»: 4 مطارات تتيح اختبار «كورونا» بينها دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «فاينانشال تايمز» أن مطار دبي الدولي، من ضمن أربعة مطارات دولية هي: مطار «جون اف كينيدي» و«فيينا» و«فرانكفورت»، تضم مركز اختبار؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد مع فحوص ميدانية وسريعة، تظهر نتائجها خلال 10 دقائق، وهو ما يسمح لبعض الركاب بتجنب الحجر الصحي في وجهاتهم. وجاء التقرير على خلفية تجهيز مطار «فرانكفورت» الدولي، بمركز اختبار للكشف عن الفيروس، بالتعاون مع «لوفتهانزا» التي ربطت اختبارات «كوفيد-19» مع تذاكر السفر.