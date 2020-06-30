شكرا لقرائتكم خبر عن جوبيناث: مشاركة القطاع الخاص ضرورية لنجاح مبادرة تخفيف ديون الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إن مشاركة القطاع الخاص ستكون ضرورية، لضمان نجاح المبادرة التي أطلقتها مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لتخفيف عبء ديون دول العالم الأكثر فقراً.

وأبلغت جيتا جوبيناث ندوة على الإنترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن العرض الذي قدمته مجموعة العشرين لتعليق جمع مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية من الدول الأكثر فقراً، سيحتاج على الأرجح إلى تمديده إلى ما بعد نهاية العام. (رويترز)

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