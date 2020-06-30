شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: لا رحلات مباشرة من بريطانيا والسويد حتى 15 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت السلطات اليونانية، أنها لن تسمح برحلات مباشرة من بريطانيا والسويد إلى البلاد حتى 15 يوليو/ تموز، مضيفة أنها ستستخدم إرشادات الاتحاد الأوروبي، لتحديد الدول التي تعتبر معرضة بشدة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويمثل المصطافون البريطانيون عنصراً أساسياً لقطاع السياحة اليوناني الذي يواجه انخفاضاً في الحجوزات بسبب جائحة كوفيد-19 التي تشل اقتصادات العالم.
وعاودت اليونان فتح مطاراتها الرئيسية في أثينا وسالانيك أمام مزيد من الرحلات الدولية في 15 يونيو/ حزيران وستعاود فتح جميع مطاراتها في أول يوليو/ تموز.
وفي حين ستسمح اليونان باستقبال رحلات من معظم المقاصد الأوروبية اعتباراً من هذا التاريخ، لن يكون الأمر على هذا النحو بالنسبة لتلك القادمة من السويد وبريطانيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الذي رأس اجتماعاً مع مسؤولي الصحة والحماية المدنية والسياحة «عملية الفتح برمتها مرنة، وستكون هناك مراجعة مستمرة للوضع».
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان: لا رحلات مباشرة من بريطانيا والسويد حتى 15 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.