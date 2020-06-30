اليونان: لا رحلات مباشرة من بريطانيا والسويد حتى 15 يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت السلطات اليونانية، أنها لن تسمح برحلات مباشرة من بريطانيا والسويد إلى البلاد حتى 15 يوليو/ تموز، مضيفة أنها ستستخدم إرشادات الاتحاد الأوروبي، لتحديد الدول التي تعتبر معرضة بشدة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمثل المصطافون البريطانيون عنصراً أساسياً لقطاع السياحة اليوناني الذي يواجه انخفاضاً في الحجوزات بسبب جائحة كوفيد-19 التي تشل اقتصادات العالم.

وعاودت اليونان فتح مطاراتها الرئيسية في أثينا وسالانيك أمام مزيد من الرحلات الدولية في 15 يونيو/ حزيران وستعاود فتح جميع مطاراتها في أول يوليو/ تموز.

وفي حين ستسمح اليونان باستقبال رحلات من معظم المقاصد الأوروبية اعتباراً من هذا التاريخ، لن يكون الأمر على هذا النحو بالنسبة لتلك القادمة من السويد وبريطانيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الذي رأس اجتماعاً مع مسؤولي الصحة والحماية المدنية والسياحة «عملية الفتح برمتها مرنة، وستكون هناك مراجعة مستمرة للوضع».

(رويترز)