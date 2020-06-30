شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون أكلوا كبدة مجمدة بـ32 مليون دولار فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من الكبدة المجمدة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت وارداتها نحو 32 مليون و165 ألف دولار، مقابل 13 مليون و410 ألف دولار فى شهر مارس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 18 مليون و755 ألف دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات أهم السلع الغذائية خلال نفس الشهر، حيث بلغت نحو 930 مليون و387 ألف دولار فى مارس الماضي، مقابل مليار و253 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 323 مليون دولار.

وفى نفس السياق، ارتفعت واردات مصر من الرنجة بشكل ملحوظ فى مارس الماضي، حيث بلغت 23 مليون و676 ألف دولار، مقابل 17 مليون 618 ألف دولار فى مارس عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 6 ملايين و58 ألف دولار.

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وشملت قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، زيت النخيل وجزيئاته وبلغت قيمتها 85 مليون و925 ألف دولار، مقابل 61 مليون و240 ألف دولار فى مارس عام 2019، بزيادة 24 مليون و685 ألف دولار، فيما بلغت واردات مصر من السمك الماكريل نحو 16 مليون و45 ألف دولار، مقابل 18 مليون و39 ألف دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغ مليون و994 ألف دولار.

وشهدت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.