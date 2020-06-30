شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : خسائر أزمة كورونا بلغت 125 مليار جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط َزير المالية، أن أي طلبات لقطاع الصحة خلال أزمة كورونا سيتم تلبيتها فورا سواء لشراء أي مستلزمات أو أجهزة ستكون لها الأولوية لأن الأهم هو الحفاظ على صحة المواطينين في ظل هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على توفير أي احتياج للصحة خلال تلك الأزمة، ومنها تخصيص الـ100 مليار جنيها تجاه تلك الأزمة.

وأشار معيط خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، إلي أن هناك توافق تام على أن الاهتمام بالصحة والتعليم هما أفضل الاستثمارات، وهذا يشمل تحسين الوضع للاطقم الطبية ومنها زيادة التأمينات الطبية على الأطباء.

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وأوضح أن فاقد الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية يتخطى 125 مليار جنيها، ولذلك تم تأجيل 3 شهور لمستحقات الضرائب، هذا بالإضافة مليارات ضرائب تم فقدها من تذاكر الطيران ورسوم المغادرة وكلها إيرادات لم تعد موجودة خلال تلك الفترة.

وكان معيط أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحويل مؤشرات الموازنة العامة من العجز إلي مؤشرات الفائض، وذلك خلال عامين نجحت الدولة تحقيق فائض خلال العام الماضي، وذلك بفائض بلغ 104 مليار جنيه فى حين كان العجز 37 مليار جنيها، موضحا أن هذا الفائض ساهم في تمكين الدولة بتخصيص 100 مليار جنيها للحد من مخاطر أزمة كورونا، مضيفا أن ما تحقق من توفير احتياطي نقدي وصل إلى 45 مليار دولار قبل الجائحة،. وأيضا ساهم برنامج الإصلاح في توفير مشروعات للكهرباء بقيمة 650 مليار جنيها.